Защитник Деян Ловрен рассказал о своем решении перейти из «Ливерпуля» в «Зенит».

— Это было серьезное, непростое решение, — цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Ловрена. — У меня ведь есть дети, которые ходят в школу в Англии, в Ливерпуле у меня много друзей. К тому же, я не из тех игроков, которые хотят менять команды каждые два года и переезжать с места на место. Тем не менее, я думаю, что принял верное решение. Я дал «Ливерпулю» все, что мог. Может, мог бы дать и больше, не знаю, но я всегда выкладывался на поле на сто процентов. Не жалею ни о чем, что произошло со мной здесь за 6 лет, пусть были и ошибки, и обидные, неприятные моменты, тяжелые поражения — всему есть причина. От этого даже лучше. Думаю, я могу гордиться всем, что сделал здесь.