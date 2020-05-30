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«Это бред». Федун опроверг возвращение Глушакова в «Спартак»

16:06
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не вернется в «Спартак», заявил владелец красно-белых Леонид Федун.

«Глушаков может вернуться в «Спартак»? Вот вы и обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут при чем? Мало ли, кто и что пишет. Это бред», — цитируют Федуна «РИА Новости».

Ранее информацию о возможном возвращении Глушакова опубликовал Telegram-канал Mash.

В сезоне-2019/20 33-летний Глушаков провел 20 матчей за «Ахмат» и забил 4 гола. Хавбек выступал за красно-белых с 2013-го по 2019-й. Становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

29-го мая грозненцы продлили контракт с Глушаковым до конца текущего сезона

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200530/1572223764.html

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