Есть первый летний трансфер "Зенита"! Бразилец Дуглас Сантос

25-летний защитник "Гамбурга" Дуглас Сантос переходит в "Зенит". Бразилец станет первым полноценным новичком команды Сергея Семака этим летом. Сумма трансфера, по данным "СЭ", составит 12 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достигнуть максимум 3 миллионов.

По данным немецких СМИ, контракт будет подписан на четыре года, зарплата Дугласа Сантоса составит 3 миллиона евро в год. Как отмечают, мечта игрока – выступать в Лиге чемпионов. Ожидается, что он прилетит в Санкт-Петербург уже сегодня. В основном Сантос играет слева в защите, эта позиция в последнее время считалась проблемной в "Зените", и клуб рассматривал разные варианты ее усиления.

Дуглас Сантос родился в одном городе с экс-зенитовцем Халком – Жоао Пессоа, является воспитанником команды "Наутико". В 19 лет он переехал в Европу – в испанскую "Гранаду", затем выступал за "Удинезе" и "Атлетико Минейру", а в "Гамбург" перебрался в 2016 году за 6,5 миллиона евро. В последнее время клуб выступал во второй бундеслиге, где Дуглас являлся едва ли не главной звездой, в сезоне-2018/19 защитник провел 38 матчей, забил два гола и отдал семь голевых передач. У него на счету есть матчи за олимпийскую и первую сборные Бразилии, он олимпийский чемпион Рио-2016.