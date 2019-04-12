"Если только лайки в Инстаграме вам ставил". Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину

Свидетель суда, официант "Кофемании" Илья Павлов ответил на вопросы Александра Кокорина.

Сегодня в здании Пресненского суда проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита", его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Помимо "Кофемании", вы знакомы были со мной? Могли ли мы где-то видеться вне кафе? – спросил Кокорин.

– Если только вы видели меня на трибуне на матче "Спартак" – "Зенит".

– У вас был мой мобильный телефон или что-то еще? Мы могли переписывать?

– Если только лайки в Инстаграме вам ставил. Но я подписан на многих футболистов. Я просто хорошо отношусь к футболу. И не так много лайков (вам ставил)...

– Это ничего (улыбается). Почему так подробно рассказываете?

– Я помню прекрасно все, что происходило в эту неделю. Пока что она – самая грандиозная в моей жизни. (Ранее свидетель сообщил, что через два дня после конфликта футболистов и чиновника Пака в кафе у него родился ребенок, а его 10 октября допрашивали 5 часов. – Прим. "СЭ")

– Момент, когда кто-то поднял телефон, и я с вами разговаривал – единственный? У нас еще были с вами разговоры?

– Я остановил камеру, где были вы. Больше разговоров в это утро с вами не было.

Мамаев делает реплику:

– Он говорит так хорошо, что я в шоке. Сейчас прокурор все исправит.

Прокурор взяла слово. Мамаев в предвкушении протянул: "Оооо!" (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!