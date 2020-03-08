Ещенко рассказал о своей роли в коллективе «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своей роли в коллективе. Недавно 36-летний игрок обороны на год продлил контракт с московским клубом.

— Своим примером на тренировках заставлять молодых стремиться обыграть и обогнать такого дяденьку, — сказал Ещенко в интервью клубному сайту. — Еще — поддерживать атмосферу в коллективе и сплачивать игроков благодаря опыту. А иногда — «пихать», шутить и подкалывать. Микроклимат играет важную роль.

— У Артема Реброва задачи другие?

— Ребров шутить не умеет! Зато он поддерживает, добрыми словами помогает. Артем серьезный, все грамотно объясняет. А начитанный какой! Так что у нас разные роли и задачи в коллективе. Дополняем друг друга. Инь и ян!

— Игроки, когда их спрашивают о главных весельчаках в команде, называют вас с Джикией. Кто все-таки круче?

— У Джикии, скажем так, кавказский юмор. А у меня — интернациональный!

— Николаю Рассказову, с которым играете на одной позиции, даете советы чаще, чем остальным?

— Помогаю не только Коле, но и другим молодым футболистам: Маслову, Гапонову, Умярову. Маркитесова еще по дублю знаю, говорил ему: «Занимайся — и будешь в основе играть!» Вот его и пригласили. (Улыбается).

— Помогаете тому же Рассказову правильно реагировать на критику в свой адрес?

— Конечно! Не только я, еще Зобнин. Советуем анализировать игру самостоятельно и не обращать внимания на внешний шум. Все относятся к критике по-разному. Кто-то читает новости и комментарии, кто-то — нет.

— Какой рецепт у вас?

— Иногда реагирую даже на грубые слова, стараюсь смешно ответить, перевести все в шутку. Некоторые люди сначала пишут: «Да ты ничего не можешь!» Потом получают ответ, и сразу начинается «Прости, прости...». А чего прощать? Ты высказал свое мнение, я тебе шуткой ответил.

— Вас можно считать и главным связующим звеном российских игроков с легионерами, верно?

— С иностранцами тоже общаюсь, даже несмотря на языковой барьер. Жестами помогаем в крайнем случае. Рецепт прост: берешь шуточные слова на русском, добавляешь несколько английских. И получается барррдак! (Смеется). Например, Айртон и Понсе ничего толком не понимают, но мы умудряемся объясняться.

— Вы много раз повторяли, что не поддерживаете лимит на легионеров. Скоро вступают в силу новые правила. Как вам очередная реформа?

— Я по-прежнему считаю, что лимит не нужен. Но необходима система, которая отсеивала бы посредственных иностранцев. А сильные футболисты пусть приезжают! Условно, только игроки своих сборных. Но не уровня национальной команды Индии (не в обиду индусам сказано). Рядом с топовыми легионерами нашим молодым парням будет проще расти. Другое дело, что больших звезд в РПЛ сейчас нет. Но это уже вопрос финансов.