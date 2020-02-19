Ещенко назвал подарком на день рождения продление контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Известиям» отметил, что продление контракта стало для него подарком на день рождения. 36-летний россиянин подписал соглашение, рассчитанное до 2021 года.

— На прошлой неделе ваш контракт со «Спартаком» был продлен еще на год...

— Видишь, какой подарок мне сделал клуб на день рождения (улыбается).

— Все сделали заранее, не дожидаясь лета. Как это произошло?

— Да, у меня, по-моему, каждый раз такое продление. Никогда не ждали до последнего момента.

— Уверенность в будущем добавляет спокойствия?

— Конечно, хочется остаться и помочь команде. Но надо также понимать всю ответственность. Если подписал контракт, ты не можешь тренироваться спустя рукава. У тебя должна быть ответственность перед клубом, перед партнерами. Поэтому нельзя сказать, что есть какое-то спокойствие. Понимаешь, что, возможно, не будешь так часто играть, но какими-то другими вещами постараешься принести пользу клубу. На скамейке, тренировках и в матчах.