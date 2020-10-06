Эрик Бикфалви и Роман Емельянов продлили контракты с «Уралом»

Полузащитники Эрик Бикфалви и Роман Емельянов переподписали свои контракты с «Уралом» на долгосрочный период, сообщает сайт клуба.

Эрик Бикфалви выступает в команде с 2017 года. За «Урал» он провел 105 официальных матчей и забил 31 гол.

Роман Емельянов пополнил состав «шмелей» в 2014 году. На его счету в составе «Урала» 137 официальных матчей и один гол.