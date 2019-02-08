"Енисей" проведет четыре матча на сборе в Турции

"Енисей" определился с соперниками по тренировочному сбору, который клуб проведет в турецком Белеке с 10 по 21 февраля.

Российская команда проведет четыре товарищеские встречи против "Шахтера" из Караганды (13 февраля), датского "Силькеборга" (17 февраля), грузинского "Динамо" (20 февраля) и казахстанского "Ордабасы" (21 февраля).

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата России "Енисей" идет на последнем месте, набрав всего 10 очков в 17 встречах.