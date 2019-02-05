"Енисей" подписал сенегальца из "Мольде"

Полузащитник Бабакар Сарр перешел из "Мольде" в "Енисей", сообщает официальный Твиттер клуба. 27-летний сенегалец уже прибыл в расположение клуба.

Сарр ранее выступал за исландский "Селфосс", а также норвежские "Старт" и "Сондаль". Цвета "Мольде" он защищал с 2016 года. В сезоне-2018 на его счету 27 матчей и 4 гола в чемпионате Норвегии.

Бабакар Сарр прибыл в расположение "Енисея" и подписал контракт с клубом! pic.twitter.com/0c89RYET6f – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 5 февраля 2019 г.

Сенегальский футболист норвежского "Мёльде" Бабакар Сарр продолжит карьеру в "Енисее"!



Добро пожаловать в "Енисей"! Bienvenue chez "Enisey"! pic.twitter.com/g1Uef3kCgI – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 5 февраля 2019 г.

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