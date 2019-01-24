"Енисей" победил "Вииторул"

"Енисей"​ в товарищеском матче на сборе в Турции победил "Вииторул" (3:0). Для красноярской команды эта победа стала первой в 2019 году.

Товарищеский матч

"Енисей" (Россия) – "Вииторул" (Румыния) - 3:0 (3:0)

Голы: Гаджибеков, 18 (1:0). Саркисов, 40 (2:0). Саркисов, 44 (3:0).

"Енисей": Филиппов, Занев (Рожков, 36), Ятченко (Тихий, 62), Гаджибеков (Ганус, 74), Грицаенко (Захаров, 74), Торбинский (Фатуллаев, 46), Семакин (Кутьин, 46), Комолов (Саркисов,69),Зотов (Руднев, 74), Комков (Гавазай, 62), Саркисов (Бодул, 46).

Удаление: Занев (Е), 36.