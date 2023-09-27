Эменике раскритиковал Эмери за слова о том, что игроки «Спартака» «недостаточно хороши»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «СЭ» высказался о прозвище экс-тренера красно-белых Унаи Эмери.

«Не буду говорить, правильно это или нет — все-таки после ухода из «Спартака» Унаи завоевал много трофеев. Конечно, он хороший специалист. Но лично мне больше импонирует, когда тренер обращается с игроками как с детьми, а не говорит футболистам, что они недостаточно хороши, чтобы находиться в команде», — сказал Эменике «СЭ».

Экс-футболист сборной Нигерии также рассказал, почему выкладывался на 200 процентов в матчах при Валерии Карпине.

«В общем, недопонимания с Эмери возникали часто. Несмотря на это, стоит признать, что он — качественный специалист. И я его уважаю. Но повторюсь: мне больше импонирует Карпин. Вот он относился ко мне как с сыну, поэтому на поле я выкладывался на 200 процентов», — добавил Эменике.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, перейдя из «Фенербахче». Нападающий провел 49 матчей за московскую команду, в которых забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.