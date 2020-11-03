Элвер Рахимич: «Какого-то прогресса «Динамо» после прихода Шварца я не наблюдаю»

Бывший полузащитник ЦСКА, пятикратный чемпион России Элвер Рахимич прокомментировал выступление московского «Динамо» после смены тренера.

— Мне кажется, еще рано рассуждать о каком-то прогрессе бело-голубых, — сказал «Известиям» Рахимич. — Как «Динамо» играло при Кирилле Новикове, так пока и играет. Какого-то прогресса я не наблюдаю. Впереди их ждут матчи с «Локомотивом» и «Спартаком», там и посмотрим на команду и ее нового тренера. При всем уважении к «Тамбову» и «Сочи» «Динамо» по игрокам и по возможностям явно сильнее этих команд.

Если говорить про Шварца, то любому тренеру нужно время, чтобы познакомиться с командой, оценить качество ее игроков. Чтобы дать коллективу что-то свое, нужно время, две игры — не срок. Выводы можно делать, глядя, на каком месте будет находиться «Динамо» в конце чемпионата. Вот тогда и будет ясно, что Шварц поменял.

При Шварце московский клуб пока выиграл оба матча в РПЛ, обыграв дома «Сочи» (3:1) и на выезде «Тамбов» (2:1).