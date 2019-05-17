Элвер Рахимич: "ЦСКА обязательно нужно выигрывать все оставшиеся матчи"

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Ахмата" выразил надежду, что красно-синим удастся попасть в Лигу чемпионов.

– ЦСКА обязательно нужно выигрывать все оставшиеся матчи, – цитируют "Известия" Рахимича. – Красно-синим уже некуда отступать. Дай бог, соперники будут оступаться, ЦСКА возьмет шесть очков, пробьется в тройку и выйдет в квалификацию Лиги чемпионов.

ЦСКА - "Ахмат": чемпионат России, 29-й тур, 18 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 16.30 (время московское)