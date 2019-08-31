Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов прокомментировал итоги матча 8-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). Форвард оформил дубль в этой игре.

— Конечно, тяжело было играть. Особенно, в первые 30 минут.



— Очень нервная концовка получилась.



— Спасибо защитникам за то, что выиграли.



— Что Чернову сказали после матча?



— Сказали, что он молодец. Конечно, нам повезло. Чернов хорошо сыграл.



— Не боялись, что Карпин что-то скажет после третьего гола из офсайда?



— Нет, мы же выиграли.



— Теперь у вас матч со сборной. Ментально проблем не возникнет?



— Сборная — совсем другое. С ней должен выиграть, забыв этот матч против «Локомотива». (Ярослав Сусов)



После матча с «Локомотивом» (2:1) «Ростов» вышел на промежуточную первую строчку в чемпионате России.

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