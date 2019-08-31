Элдор Шомуродов: «Чернов — молодец. Хорошо сыграл»
Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов прокомментировал итоги матча 8-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). Форвард оформил дубль в этой игре.
— Конечно, тяжело было играть. Особенно, в первые 30 минут.
— Очень нервная концовка получилась.
— Спасибо защитникам за то, что выиграли.
— Что Чернову сказали после матча?
— Сказали, что он молодец. Конечно, нам повезло. Чернов хорошо сыграл.
— Не боялись, что Карпин что-то скажет после третьего гола из офсайда?
— Нет, мы же выиграли.
— Теперь у вас матч со сборной. Ментально проблем не возникнет?
— Сборная — совсем другое. С ней должен выиграть, забыв этот матч против «Локомотива». (Ярослав Сусов)
После матча с «Локомотивом» (2:1) «Ростов» вышел на промежуточную первую строчку в чемпионате России.
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