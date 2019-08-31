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Элдор Шомуродов: «Чернов — молодец. Хорошо сыграл»

20:05

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов прокомментировал итоги матча 8-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). Форвард оформил дубль в этой игре.

— Конечно, тяжело было играть. Особенно, в первые 30 минут.

— Очень нервная концовка получилась.

— Спасибо защитникам за то, что выиграли.

— Что Чернову сказали после матча?

— Сказали, что он молодец. Конечно, нам повезло. Чернов хорошо сыграл.

— Не боялись, что Карпин что-то скажет после третьего гола из офсайда?

— Нет, мы же выиграли.

— Теперь у вас матч со сборной. Ментально проблем не возникнет?

— Сборная — совсем другое. С ней должен выиграть, забыв этот матч против «Локомотива». (Ярослав Сусов)

После матча с «Локомотивом» (2:1) «Ростов» вышел на промежуточную первую строчку в чемпионате России.

Локомотив — Ростов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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