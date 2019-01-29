"Эльче", "Дюделанж", "Сарпсборг" - соперники "Зенита" на сборе в Испании

Определились соперники "Зенита" на ближайших сборах в Испании, информирует официальный сайт клуба. Команда отправится в Аликанте в четверг, 31 января, и сыграет там три товарищеских матча.

2 февраля петербуржцы встретятся с клубом из испанской сегунды "Эльче". Матч пройдет на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" и начнется в 14.00 по московскому времени.



4 февраля на "Пинатар Арене" сине-бело-голубые сыграют с действующим чемпионом Люксембурга "Дюделанжем". Встреча начнется в 20.00.



Третий матч в рамках сборов пройдет на территории комплекса "Ла Финка" в Альгорфе. "Зенит" встретится с "Сарпсборгом". Клуб из Норвегии, в составе которого выступает воспитанник сине-бело-голубых Александр Васютин, завершил прошлый сезон на восьмом месте. Матч пройдет 8 февраля и начнется в 18.00.