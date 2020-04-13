Экс-спартаковец Тчуйсе рассказал, чем занимается сейчас

Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, рассказал «СЭ», чем занимается сейчас.

— Я все еще живу во Франции с семьей, но уже не в Ле Мане. Мы переехали в Париж. Тренирую одну из местных молодежных команд. Иногда я общаюсь с некоторыми русскими друзьями, которые живут в Париже. Они не связаны с футболом. По футбольным вопросам разговариваю через Facebook , порой с бывшими партнерами по команде. Всегда слежу за новостями российского футбола, привязан к этой стране. Хотя последний раз был в России пять лет назад, приезжал на свадьбу друга, — сказал Тчуйсе. (Дмитрий Зимин)