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Экс-спартаковец Тчуйсе рассказал, чем занимается сейчас

08:00
Жерри-Кристиан Тчуйсе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Жерри-Кристиан Тчуйсе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, рассказал «СЭ», чем занимается сейчас.

— Я все еще живу во Франции с семьей, но уже не в Ле Мане. Мы переехали в Париж. Тренирую одну из местных молодежных команд. Иногда я общаюсь с некоторыми русскими друзьями, которые живут в Париже. Они не связаны с футболом. По футбольным вопросам разговариваю через Facebook, порой с бывшими партнерами по команде. Всегда слежу за новостями российского футбола, привязан к этой стране. Хотя последний раз был в России пять лет назад, приезжал на свадьбу друга, — сказал Тчуйсе. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Тчуйсе — здесь

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