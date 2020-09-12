Экс-президент «Локо» Геркус объяснил, почему прописал отступные 8 миллионов евро в контракте Миранчука

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему в контракте полузащитника Алексея Миранчука с железнодорожниками были прописаны отступные в размере 8 миллионов евро. В конце августа 24-летний россиянин перешел в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.

«История про 8 миллионов евро отступных в контракте Алексея за последние недели всплывает здесь и там. Почему 8? Почему так мало? Как я мог совершить такую ошибку?

Частично, ответ дан в отличном атмосферном видео Нобеля Арустамяна. Вадим Шпинев, агент Миранчуков говорит о том, что эта сумма появилась «как следствие того, что фактически никто ничего не заработал». Ни игрок не получил подъемные, которые хотел, ни агент не получил желаемую комиссию. То есть Алексей был подписан мной на условиях, которые не совсем его устраивали. Это мнение его агента.

Однако этот паззл сложнее, чем кажется на первый взгляд. И вообще, подписание и переподписание игрока с растущей стоимостью это непростая работа, требующая сложного расчета рисков и сложных переговоров со множеством сторон. А тут игроков двое. Итак: что было известно на момент переподписания братьев (в уравнении присутствует и Антон, не забываем про него)? Это весна 2017. Им обоим по 21 году, исполняется через полгода 22.

Антон: на момент ухода в Левадию стоил 200 тысяч, после возвращения — 250 тысяч. Весной из-за травмы почти не играл. По оценке тренеров из Академии по потенциалу должен быть не хуже брата, но что-то пошло не так. Один вызов в молодежную сборную, ноль в главную. Моя оценка потенциала роста стоимости за два года — 5 миллионов евро.

Алексей: четыре гола как игрок основной команды, более 100 матчей, 25 очков гол+пас. 20 матчей за молодёжку, 1 гол, 5 ассистов, 7 матчей за основную команду, 2 гола, 0 ассистов. Стоимость 6.5 миллиона евро. Моя оценка роста потенциала стоимости за 2 года — 15 миллионов евро. Ну и важная деталь — контракт Алексея истекает через полгода. Пространство для манёвра кончилось.

Итого, было сделано предположение, что цена за двоих может вырасти до 20 миллионов. А может и нет. Но мы же хеджируем неполучение дохода, поэтому разумной ценой выкупа обоих через два года полагаем 20. С учетом жесткости позиции агента и игроков и компромисса, на который они пошли по зарплате и подъемным мы сделали дисконт до 15 миллионов, 8 миллионов за Алексея и 7 миллионов за Антона", — написал у себя в Telegram-канале Геркус.