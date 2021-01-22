Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: «Спросите у Шамханова, куда уходило 13 тысяч долларов из моей зарплаты»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал интервью «СЭ» с одним из бывших руководителей клуба Авалу Шамхановым.

— В 1998 году ЦСКА действительно платил вам 20 тысяч долларов в месяц?

— Конечно, нет.

— Сильно отличался порядок цифр?

— Вы Авалу задайте вопрос, кому уходило 13 тысяч.

— 13 из этих 20?

— Да. Мне очень интересно, кто получал их вместо меня.

— По факту у вас выходило семь?

— Да.

— Другой момент. Он сказал, что после развода с женой вы приводили женщин на базу ЦСКА перед каждой игрой, и в бассейне происходили страшные вещи...

— Вы в это верите? Может быть такое, когда команда сидит на сборе, где также находится и хоккейная команда на третьем этаже, все руководство футбольное и хоккейное? Могу я привести кого-нибудь?

— Наверное, сложновато.

— И с чего это вдруг к моей персоне у Авалу проснулся такой интерес через 20 лет? Мне это интересно очень.

— Каким вам запомнился Шамханов, и какое у вас мнение об этом человеке?

— Судя по этому его интервью, фальшивый человек.

— Возникали конфликты?

— Как у меня могут быть с ним конфликты? Это кто? Мой друг, что ли? У меня с этим человеком вообще ничего не могло быть. Тем не менее хочу отметить, что мне очень льстит неожиданный интерес Авалу к моей персоне. Но его слова — откровенная ложь, мне кажется, что это какой-то заказ. Но мне приятно, что меня вспомнили, — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

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