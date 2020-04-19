Экс-гендиректор «Анжи»: «Душевность Роберто Карлоса была причиной того, что он так тяжело реагировал на провокации с бананами»

Бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков рассказал, чем его впечатлил известный бразильский защитник Роберто Карлос, который год выступал за клуб из Махачкалы.

— Роберто Карлос и Это'О — какие у них были роли в коллективе?

— Роберто — наш первенец. Именно с его приходом на нас стали смотреть пристально во всем мире, он открыл нам дверь в мир большого футбола. Вообще было уже не так важно, как он выглядел на поле, его миссия была в другом. Он с ней блестяще справлялся и когда был действующим игроком, и когда стал тренером. Готовность бразильца правильно реагировать на любые запросы СМИ, спонсоров, клуба, адекватные реакции на смену своей роли в команде — ничего, кроме позитива, в памяти не осталось.

Помню, играли с «Волгой» в Нижнем, прямо во время игры на поле выскочил фанат и попросил Роберто расписаться на чем-то. Он это сделал, радостный фанат убежал, но забыл ручку. Так Роберто метнулся на трибуну и вернул ручку парню. Это было очень забавно.

Кстати, именно его открытость, душевность была причиной того, что он так тяжело реагировал на провокации с бананами. Для него это был удар ниже пояса. Он с любовью принял страну, интересовался деталями городов, куда мы летали, никогда никому не отказывал в автографе, и тут такая пакость. А нас просто бесило, когда некоторые СМИ, особенно одно интернет-издание, уверяли аудиторию, что это наши собственные пиар-акции. Представить такое мог только очень воспаленный мозг. Мы не чурались легких провокаций, но чтобы за счет оскорблений собственных футболистов зарабатывать пиар-очки — это достойно дьявола, до такого мы не додумались.

Самюэль приходил к нам в расцвете сил, многие из наших «поклонников» потом вынуждены были это признать, ведь после «Анжи» он отлично играл в «Челси», в Турции и Италии. Это'О часто выдавал выдающиеся игры, укрепил наш имидж, как серьезного и амбициозного проекта, дал ощущение основательности и солидности в раздевалке. Его фокус с надеванием милицейской фуражки после забитого гола в Махачкале помню как сейчас. Отличный парень и феноменальный футболист. Кстати, не так давно, на зимнем турнире в Катаре я поймал его в Дохе, где Самюэль тогда выступал, и мы отлично посидели, повспоминали. Он каждый раз говорит, что поиграв в великих клубах, такой душевности, такого профессионального подхода в организации функционирования команды, как в «Анжи», нигде больше не встречал. (Константин Алексеев)

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