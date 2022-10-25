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Сегодня, 20:14

Мостовой: «Для меня приглашение Абаскаля остается непонятным решением «Спартака»

Мария Гусева
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«До прихода в «Спартак» Абаскаля в нашей стране вообще никто не знал. И не только в России, а даже, думаю, в Испании. Для меня приглашение Абаскаля как было, так и остается непонятным решением «Спартака». Какой европейский клуб может возглавить Абаскаль, если уйдет из «Спартака»? Никакой. Если только агенты его покрутятся, тогда могут какой-то подобрать. После того, как «Спартак» в том сезоне стал десятым, то какой бы человек не пришел, он с таким составом ниже девятого бы не опустился», — цитирует Betonmobile Мостового.

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит» — 36 очков.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Торпедо» 30 октября.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-mostovoy-vryad-li-abaskal-v-budushhem-vozglavit-barselonu

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
27
14
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Владимир Сычевой

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 11
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Зенит

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Локомотив

 13 1 3
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 6 1 2
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