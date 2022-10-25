Мостовой: «Для меня приглашение Абаскаля остается непонятным решением «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«До прихода в «Спартак» Абаскаля в нашей стране вообще никто не знал. И не только в России, а даже, думаю, в Испании. Для меня приглашение Абаскаля как было, так и остается непонятным решением «Спартака». Какой европейский клуб может возглавить Абаскаль, если уйдет из «Спартака»? Никакой. Если только агенты его покрутятся, тогда могут какой-то подобрать. После того, как «Спартак» в том сезоне стал десятым, то какой бы человек не пришел, он с таким составом ниже девятого бы не опустился», — цитирует Betonmobile Мостового.

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит» — 36 очков.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Торпедо» 30 октября.