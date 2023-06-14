Экс-футболист Аленичев допустил, что Мостовой будет востребован как тренер

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что экс-футболист сборной России Александр Мостовой будет востребован как тренер.

«Ему 55 лет, может, он сразу пойдет тренировать, а может, через пять лет. Его богатый опыт пригодится, он будет востребован. Чтобы он ни говорил, что его не приглашают, но без лицензии работать нельзя. Правильно сделал, что пошел учиться, думаю, он найдет себе работу», — приводит слова Аленичева «РИА Новости».

В мае Мостовой подал документ в Академию Российского футбольного союза, он будет проходить обучение по специальной программе УЕФА для профессиональных игроков.