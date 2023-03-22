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Александр Мостовой — о высказывании Карпина: «Кто следующий, что скажет в мой адрес?»

Мостовой отреагировал на слова Карпина об «обиженном маленьком мальчике»
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Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина об «обиженном маленьком мальчике».

«Я не видел слов Карпина! Мне кто-то что-то сказал... Мне уже смешно! Кто следующий, что скажет в мой адрес? Чего они боятся и на что рассчитывают — не знаю. Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как. Пускай говорят! Я не воспринимаю всерьез эти слова! У них звездочки над головой летают, знаете, да? Меня вообще не задевают его слова — никак. Придет время, и мы все скажем. Смысл мне общаться с Карпиным? У меня ни с кем проблем нет, не ссорился и не собираюсь. У этих людей просто звезды летают — ну, и пускай, какая разница. Карпин же не один такой, еще есть много таких, которые пытаются меня задеть. Ну, и пускай дальше это делают. Надо быть проще, с улыбкой на лице», — заявил Мостовой в интервью «РБ Спорт».

Александр Мостовой и Валерий Карпин играли в одно время за «Сельту», «Спартак» и сборную России. Вместе футболисты провели 258 матчей во всех командах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-karpinu-zvezdochki-nad-golovoj-letayut-kto-sleduyushhij-chto-skazhet/
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Валерий Карпин
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

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Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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И К Ж
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