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Экс-форвард «Локомотива» Одемвингие рассказал, как стал проповедником: «Мне снились вещие сны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Питер Одемвингие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие высказался о значении религии в своей жизни.

«Ещё в «Локомотиве» интересовался темой конспирологии. Я тогда еще догадывался, куда ведут мир, и просто ждал, когда это случится. Мне снились вещие сны, в том числе страшные. Я знал, что в мире будут происходить плохие вещи. Я открыл в себе призвание проповедовать, Евангелие и последние два-три года делаю это активно», — цитирует Одемвингие «Чемпионат».

Одемвингие завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом стал индонезийский «Мадура Юнайтед». С 2007 по 2010 годы форвард выступал за московский «Локомотив». Он провел за железнодорожников 81 матч, забил 23 мяча и сделал 15 результативных передач.

Также футболист по ходу карьеры играл за «Ротерхэм», «Бристоль Сити», «Сток Сити», «Кардифф», «Вест Бромвич», «Лилль», бельгийский «Ла Лувьер» и нигерийский «Бендел Иншурэнс».

Источник: «Чемпионат»
Питер Одемвингие
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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