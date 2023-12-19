Первак прокомментировал возможное назначение Николича на пост главного тренера «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак прокомментировал возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера московского клуба.

«Сейчас у «Спартака» тренер испанец, приходит испанский спортивный директор, это же должно быть как-то связано. Или из «Бенфики». Неужели это совпадение, что спортивный директор будет одной языковой группы с Абаскалем? Какое отношение имеет новый спортивный директор к разговорам о Марко Николиче? Вот если в управление спортивным сектором «Спартака» приходят другие люди — без фамилий, то Николич здесь получается. Он уже понятный, в России поработал, нормальный тренер для нашего футбола. А вот с испанским спортивным директором он вообще не вяжется. Николич может быть кандидатурой новых людей, которые заходят в «Спартак». Зайти кто-то новый может, почему нет. Я не могу сказать, но переговоры ведутся всегда. Тайные или явные, но они всегда ведутся. У меня уверенность есть в одном — люди, которые сегодня руководят «Спартаком», они слабо разбираются в профессиональной части футбола, поэтому они будут прибегать к каким-то действиям. В России есть известные люди, которые со «Спартаком» уже, кстати, работали. Может быть, они появились», — приводит слова Первака Legalbet.

44-летний серб является главным тренером «Аль-Ахли» с июля 2023 года.

Он был главным тренером «Локомотива» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московский клуб стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.