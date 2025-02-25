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Егорычев назвал вылет «Урала» из РПЛ в ФНЛ самым тяжелым моментом в своей карьере

Даниил Аршавский

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев назвал вылет екатеринбургского клуба из РПЛ в первую лигу (ФНЛ) самым тяжелым моментом в своей карьере.

«Наверное, вылет с «Уралом» из РПЛ в ФНЛ — самый тяжелый момент в карьере. Но помню, как на следующий день после возвращения с выезда мы вместе с семьей должны были пойти в поликлинику. Я сидел на скамейке, думал о поражении, грустил и не мог понять, как такое возможно. А потом увидел двух женщин, которые вышли из больницы с креслами-каталками, на которых сидели инвалиды. И в этот момент я понял, что мои проблемы — это вообще не проблемы», — цитирует Егорычева «РБ Спорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне первой лиги «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.

Источник: «РБ Спорт»
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Андрей Егорычев
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

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И К Ж
Георгий Мелкадзе
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