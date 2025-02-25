Егорычев назвал вылет «Урала» из РПЛ в ФНЛ самым тяжелым моментом в своей карьере

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев назвал вылет екатеринбургского клуба из РПЛ в первую лигу (ФНЛ) самым тяжелым моментом в своей карьере.

«Наверное, вылет с «Уралом» из РПЛ в ФНЛ — самый тяжелый момент в карьере. Но помню, как на следующий день после возвращения с выезда мы вместе с семьей должны были пойти в поликлинику. Я сидел на скамейке, думал о поражении, грустил и не мог понять, как такое возможно. А потом увидел двух женщин, которые вышли из больницы с креслами-каталками, на которых сидели инвалиды. И в этот момент я понял, что мои проблемы — это вообще не проблемы», — цитирует Егорычева «РБ Спорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне первой лиги «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.