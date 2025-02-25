Камоцци считает, что Абаскаль не справился бы с работой в сборной России

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил желание бывшего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля возглавить сборную России.

«Если Абаскаль возглавит сборную России, это будет еще одним его позором. Он уже показал свой тренерский уровень в «Спартаке», а также в других клубах, где полностью провалился», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

35-летний испанский специалист покинул пост главного тренера «Спартака» в апреле 2024 года. При нем команда потерпела 23 поражения, одержала 36 побед и 15 раз сыграла вничью в 74 матчах.