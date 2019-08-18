Егоров объяснил, почему ВАР не используется на всех матчах РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» рассказал о процессе внедрения ВАР на матчи РПЛ.

46-летний Егоров отметил, что арбитры чемпионата России проходят обучение для получения лицензии по работе с ВАР.

— ВАР? Мы идем с ВАР шаг за шагом, — сказал Егоров. — Сейчас есть шесть лицензированных арбитров, которые могут работать с ВАР в РПЛ. Они могут обслуживать любой матч. Что мешает ускорить процесс лицензирования? Они должны пройти обучение. Мы уже в процессе учебы.

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