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Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

11:29
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль. Он назвал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, с которым он работал в «Спартаке».

— Кого бы я вызвал на дуэль? Не знаю. Кто бы вышел против меня? Честно, я не размышлял об этом. Вызвал бы я Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов, — сказал игрок в интервью каналу «Рашен футбол» на Youtube.

Артем Дзюба покинул «Спартак» в 2015 году и перешел в «Зенит». Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Спартака» в 2014 году.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=_SHHbEh-No4

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