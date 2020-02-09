Дзюба вспомнил ощущения после первого чемпионства

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вспомнил ощущения, которые испытал после первого выигранного чемпионского титула.

— Поначалу этого не понимаешь, — признался Дзюба в интервью «Россия 24». — Вроде ты всю жизнь к этому стремился, а потом — бац — и ты стал чемпионом. И что теперь? Все?

А через какое-то время осознаешь. Мне очень понравился на автобусе парад. Под конец уже все сдались, а я еще остался и ликовал. Ветер сильный начался, дождь, а я до последнего стоял, кричал. Даже охрип. Причем я был абсолютно трезв.

Наверное, на параде, когда мы ездили, что-то орали и кричали, я ощутил себя чемпионом. И я для себя понял, что хочу еще раз это повторить.

Когда люди говорят после чемпионство, что больше ничего не хотят, для меня это звучит странно.