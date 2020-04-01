Дзюба рассказал, в теле какой женщины хотел бы побыть один день

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, в теле какой бы женщины хотел побыть один день. Он назвал американскую актрису Дженнифер Энистон.

— Очень трудный вопрос! — сказал Дзюба во время прямого эфира в Instagram с Тиной Канделаки. — Трудно сказать. Я никогда не хотел быть женщиной. Но если как в фильмах, на один день. Понятно, что люблю Дженнифер Энистон. Хотел бы побыть ей. Она снималась в «Друзьях», встречалась с Брэдом Питтом.

Какой-нибудь нашей Екатериной еще хотел бы побыть. Говорят, была очень сильной, коварной и умной женщиной. Хотелось бы посмотреть и ощутить, что она вытворяла.

Ну и красивой женщиной тоже хотелось бы побыть, чтобы пофеерить. Джессика Альба мне нравится, например. Она классная. Еще хотелось бы побыть Кейт Бекинсейл.

Вообще, Брэд Питт допустил огромную ошибку. Дженнифер Энистон намного круче Анджелины Джоли. Она красотка.