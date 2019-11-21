Дзюба пропустил тренировку «Зенита» по личным причинам

«Зенит» провел первую тренировку в полном составе после матчей сборных. Она получилась необычной, футболисты занимались с воспитанниками детских домой в рамках проекта «Зенит Рядом». Однако в занятии не принял участие нападающий Артем Дзюба. Главный тренер команды Сергей Семак отметил, что это связано с личными причинами.

— Он отсутствует по личным причинам. Артем получил один дополнительный день на решение вопросов, которые у него есть, и они действительно очень важные. Уже завтра он присоединится к команде, — сказал Семак. (Дмитрий Зимин)

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