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Дзюба пропустил тренировку «Зенита» по личным причинам

13:18
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«Зенит» провел первую тренировку в полном составе после матчей сборных. Она получилась необычной, футболисты занимались с воспитанниками детских домой в рамках проекта «Зенит Рядом». Однако в занятии не принял участие нападающий Артем Дзюба. Главный тренер команды Сергей Семак отметил, что это связано с личными причинами.

— Он отсутствует по личным причинам. Артем получил один дополнительный день на решение вопросов, которые у него есть, и они действительно очень важные. Уже завтра он присоединится к команде, — сказал Семак. (Дмитрий Зимин)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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