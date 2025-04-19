Дзюба после поражения «Акрона» от «Спартака»: «Мы знаем, кто был лучшим на поле сегодня»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче 25-го тура РПЛ и поделился эмоциями от того, что побил рекорд бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по результативным действиям.

«Спасибо большое за поздравления! Рекорд побил, я счастлив! Но победа важнее. Но сегодня мы знаем, кто лучший был на поле. На кого я намекаю? Я ничего не намекаю. Думайте сами», — приводит «Чемпионат» слова Дзюбы.

Согласно данным портала Transfermarkt, Дзюба опередил Дмитрия Лоськова по результативным действиям за карьеру (265). После матча со «Спартаком» на счету Дзюбы 268 (167+101) баллов.

По данным большого исследования «СЭ» и Спортс'', на счету 36-летнего футболиста после сегодняшнего матча 251 (167+84) очко по системе «гол + пас», у Лоськова — 255 (120+135).