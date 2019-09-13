Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над тульским «Арсеналом» в 9-м туре РПЛ (3:1) прокомментировал эпизод с Сердаром Азмуном. Во втором тайме Артем оттащил иранца от арбитра.

— Судья ему сказал, что он должен выйти с поля здесь. Сердар начал возмущаться, пошел дальше, ему дали желтую. Арбитр добавил, что если он перейдет другую линию, то получит вторую карточку. Поэтому там аккуратненько вытолкнул его. Скоро же регби. Готовлюсь к просмотру. Чуть чуть его смял. (Дмитрий Зимин)