Дзюба назвал Батракова открытием РПЛ в этом году

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого считает открытием в этом году в РПЛ.

«Батраков», — цитирует Дзюбу Sport24.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в этом сезоне провел 23 матча за железнодорожников, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

В среду, 11 декабря, 19-летний хавбек победил в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.