Дзюба и Кержаков против Малкома и Сантоса: конкурс для игроков «Зенита»

Канал «Зенита» на Youtube опубликовал видео с очередным конкурсом для футболистов.

На этот раз Артем Дзюба и Михаил Кержаков соревновались против Малкома и Дугласа Сантоса. По условиям задания, игроки должны были послушать комментаторов со всего мира и определить, на каком языке они говорили. Победителя конкурса можно узнать, посмотрев видео.

«Второй выпуск супершоу для всей семьи, в котором футболисты Малком и Дуглас Сантос пытаются взять реванш у Артема Дзюбы и Михаила Кержакова», — говорится в описании к видео.