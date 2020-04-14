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Дзюба и Кержаков против Малкома и Сантоса: конкурс для игроков «Зенита»

19:23
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Канал «Зенита» на Youtube опубликовал видео с очередным конкурсом для футболистов.

На этот раз Артем Дзюба и Михаил Кержаков соревновались против Малкома и Дугласа Сантоса. По условиям задания, игроки должны были послушать комментаторов со всего мира и определить, на каком языке они говорили. Победителя конкурса можно узнать, посмотрев видео.

«Второй выпуск супершоу для всей семьи, в котором футболисты Малком и Дуглас Сантос пытаются взять реванш у Артема Дзюбы и Михаила Кержакова», — говорится в описании к видео.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=DBp_M4QktcY

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