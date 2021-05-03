Тедеско оценил свои перспективы остаться в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил свои перспективы остаться работать в московском клубе.

«Останусь ли я в «Спартаке» в случае удачного исхода сезона? Давайте наслаждаться сегодняшней победой. Меня ждет долгая ночь, буду анализировать эту игру и искать, из-за чего мы допустили так много ошибок. Впереди у нас 2 важных матча, «Химки» выигрывают почти всех в последнее время. Вчера они играли в меньшинстве, но одержали победу. У них очень хорошие нападающие, у нас же проблемы с защитниками: у Джикии остается воспаление, Маслов также травмирован», — заявил Тедеско.

Тедеско ранее в декабре сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает по завершению нынешнего сезона, по личным обстоятельствам.

«Спартак» в понедельник обыграл в гостях тульский «Арсенал» (2:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и поднялся на второе место в турнирной таблице.

(Сергей Федоров)