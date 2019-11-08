Джорджевич опубликовал фотографию после операции

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич успешно перенес операцию. Футболист опубликовал фотографию из больницы в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что у 25-летнего черногорского футболиста было диагностировано повреждение связок колена после матча 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

25-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Локо» во всех турнирах.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020