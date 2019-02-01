Дзагоев и Сигурдссон работают в общей группе ЦСКА

Футболисты ЦСКА полузащитник Алан Дзагоев и форвард Арнор Сигурдссон после нескольких дней занятий по индивидуальной программе сегодня работали в общей группе, сообщает официальный Твиттер армейцев.

Напомним, что футболисты московского клуба под руководством главного тренера Виктора Гончаренко готовятся к возобновлению чемпионата России на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.