Дзагоев и Сигурдссон работают в общей группе ЦСКА

Футболисты ЦСКА полузащитник Алан Дзагоев и форвард Арнор Сигурдссон после нескольких дней занятий по индивидуальной программе сегодня работали в общей группе, сообщает официальный Твиттер армейцев.
Напомним, что футболисты московского клуба под руководством главного тренера Виктора Гончаренко готовятся к возобновлению чемпионата России на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.
Алан #Дзагоев и Арнор @arnorsigurdsson после нескольких дней занятий по индивидуальной программе сегодня работали в общей группе! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/ODnQdwO6kS– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 февраля 2019 г.
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