Дюпин назвал самый памятный сэйв

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин, ставший лучшим игроком июля по оценкам "СЭ", в интервью "СЭ" назвал самый памятный сэйв прошлого сезона. Также он считает, что не все сэйвы вратарей стоит считать в статистике.

– Вы в курсе, что в прошлом сезоне заняли первое место в РПЛ по количеству сэйвов?

– Ага, читал. По данным лиги, кажется, 140 набралось?

– 156.

– Что же получается – в среднем пять с лишним сэйвов за матч? Ерунда какая-то.

– Почему?

– Да не было такого! Может, тот, кто это подсчитывает, принимает за сэйв все, что в руки летит? Я бы оценивал вратарей по другому критерию.

– Это по какому же?

– По суперсэйвам. Есть в InStat такой пункт. Вот тут картина объективная. Когда ликвидируешь выход один на один, отражаешь удар в упор, в прыжке ловишь мяч или достаешь его из "девятки"…

– Из прошлогодних сэйвов – самый памятный?

– Выездной матч с "Динамо". Ведем 1:0, 90-я минута, в наши ворота ставят пенальти. Бьет Луценко. В динамике показалось, что я намертво поймал мяч. Но на записи видно – он прошил ладони, ударился в голову и обратно в руки прилетел. Повезло. (Александр Кружков)

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