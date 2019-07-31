22:50 31 июля | Футбол — РПЛ

Дюпин – лучший игрок июля в составе "Рубина" по версии болельщиков

0
Обсудить

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин признан лучшим игроком казанской команды в июле по версии фанатов, сообщает официальный Twitter клуба. 31-летний российский футболист принял участие в трех матчах и пропустил один мяч.

Дюпин стал игроком "Рубина" в июне 2019-го. Ранее вратарь выступал за "Анжи".

 

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ