Дюков: «Я не вижу оснований и предпосылок для того, чтобы правительство отменило Fan ID»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что думает о заявилении Дмитрия Песковал по поводу того, что решение по Fan ID должно быть в зоне спортивных властей.
— Я сказал, что паспорт болельщика как техническое решение создано, работает. Безусловно, нет предела совершенству и есть возможность для дальнейшего упрощения и улучшения использования. Поручения даны Правительству РФ, а не РФС, РПЛ или клубам. Принят закон, он вступил в силу. Инициатором закона было Правительство. Закон принят Государственной Думой. Внесение изменений в закон — прерогатива Правительства и Государственной Думы. Субъекты футбола не могут на это повлиять. РФС, РПЛ и клубы могут предлагать решения, которые упростили бы и делали бы более понятной систему идентификации болельщика. Высказывание Пескова? Правильнее задать ему вопрос. Не знаком с этим заявлением. Вы знаете, что это федеральный закон. Мы не являемся законотворческим субъектом, — отметил Дюков.
Он также отметил, что не видит никаких основания, что Правительство поменяло свое решение по поводу Fan ID.
— На самом деле, если вести себя безответственно, это был бы самый простой посыл: быть популистом и хайпожором, чтобы получить поддержку тех людей, которые не приняли, проще всего сказать, я против. Такое заявление со стороны футбольных властей было бы абсолютно безответственным. Я не вижу оснований и предпосылок для того, чтобы Правительство отменило Fan ID. Подобного рода заявления о том , что футбольные власти против СИБ, привели бы к тому, что те болельщики, которые могут сейчас получить карту, просто будут ждать отмены СИБ и не придут на стадионы. Правительство отвечает за безопасность. Они приняли осознанное решение. Они понимали, что введение карты болельщика приведет к временному сокращению посещения. Сейчас много факторов, сложно сказать, что влияет на посещение матчей. Сложно сказать, что это никак не повлияло. Безопасность людей и их здоровья — приоритет. Они приняли такое решение, взвесили все за и против, — добавил Дюков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4