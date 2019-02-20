Дьякова просматривает минское "Динамо"

Пресс-служба минского "Динамо" подтвердила "СЭ", что 30-летний российский защитник Виталий Дьяков проходит просмотр в белорусском клубе.

– Дьяков находится с нашей командой в турецком Белеке, – сообщили в пресс-службе. – О перспективах говорить рано – сбор долгий, все зависит от того, как Виталий проявит себя в тренировочном процессе.

В РПЛ Дьяков выступал за московское "Динамо", становился обладателем Кубка России-2013/14 в составе "Ростова". Последним клубом футболиста был "Сивасспор", в составе которого он в прошлом сезоне провел 14 матчей и забил 2 мяча. Летом 2018 года стороны расторгли контракт. (Иван Торопцев)

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