Дьяков считает, что в матче «Динамо» с «Краснодаром» нет явного фаворита

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, чего ждет от матча бело-голубых против «Краснодара» в шестом туре РПЛ.

«Игра точно будет нелегкой, и матч «Динамо» с «Крыльями» тому подтверждение. Тем более совсем недавно эти команды были в борьбе за чемпионство. Явного фаворита здесь нет. В этом сезоне «Краснодар» не будет так высоко, как был в прошлом, а «Динамо» все-таки, если не главный, то один из главных конкурентов в борьбе с «Зенитом» за чемпионство», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 25 августа в Москве. Начало — в 17.30 мск.