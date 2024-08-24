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Сегодня, 12:12

Дьяков считает, что в матче «Динамо» с «Краснодаром» нет явного фаворита

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, чего ждет от матча бело-голубых против «Краснодара» в шестом туре РПЛ.

«Игра точно будет нелегкой, и матч «Динамо» с «Крыльями» тому подтверждение. Тем более совсем недавно эти команды были в борьбе за чемпионство. Явного фаворита здесь нет. В этом сезоне «Краснодар» не будет так высоко, как был в прошлом, а «Динамо» все-таки, если не главный, то один из главных конкурентов в борьбе с «Зенитом» за чемпионство», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится 25 августа в Москве. Начало — в 17.30 мск.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
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