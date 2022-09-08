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Сегодня, 11:09

Семак: «Сейчас в «Зените» травмированных нет, но кто-то может вылететь в любой момент. Надо быть готовыми»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов команды перед матчем 9-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— Все игроки вернулись в обойму?

— На сегодняшний день ситуация хорошая. Отсутствуют травмированные игроки. Но все очень зыбко. В любой момент кто-то может вылететь. Мы должны быть к этому готовы.

— У «Зенита» большая нагрузка. Меняли ли вы тренировочный план?

— Конечно, обязательно. Если недостаточно времени для подготовки, то оно уделяется восстановлению. График вносит коррективы в состав и план.

— Что можете сказать об «Оренбурге»? Как оцените соперника?

— Очень интересная команда. Видна хорошая работа главного тренера. Команда играла в прошлом сезоне по одной схеме, сейчас она может перестраиваться в разные. Плюс «Оренбург» обновляется, приходят новые футболисты. Это добавляет качества, конкуренции. Команда играет здорово, создает моменты. Нас ждет интересный матч.

Матч «Зенит» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 11 сентября, начало — в 17.30 (мск).

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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