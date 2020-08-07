Дуглас Сантос рассказал, как отказал «Фламенго» перед переходом в «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как отказался от предложения «Фламенго» незадолго до перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

— Закончив сезон с «Гамбургом» я получил от «Фламенго» предложение о переходе, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Сантоса. — Агент рассказал мне об этом, но я отказался, потому что у меня был план остаться в Европе на долгое время. «Фламенго» — большой клуб, который способен привлечь множество игроков, но моим личным желанием было продолжать развиваться здесь. Сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию. Это исключено. Хочу провести здесь долгие годы и выиграть множество титулов с «Зенитом», показывая отличный футбол в Лиге чемпионов.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. В сезоне-2019/20 26-летний бразилец провел за сине-бело-голубых 38 матчей и отдал 4 результативных передачи.