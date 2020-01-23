Доменико Тедеско: «Готовность «Спартака»? Минус 20 процентов!»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о том, как команда работает на тренировочном сборе.

— К марту «Спартак» должен подойти готовым на 100 процентов. Как оцените нынешнюю готовность?

— Минус двадцать! (Смеется.) Конечно, хорошо работаем. Ни один тренер не скажет, что его команда трудится плохо. Я чувствую это и вижу, что парни устали. Но у нас впереди несколько выходных, а потом снова сбор. И гораздо важнее будет понять 29 февраля, насколько мы готовы. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско