Доменико Тедеско: «Готовность «Спартака»? Минус 20 процентов!»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о том, как команда работает на тренировочном сборе.
— К марту «Спартак» должен подойти готовым на 100 процентов. Как оцените нынешнюю готовность?
— Минус двадцать! (Смеется.) Конечно, хорошо работаем. Ни один тренер не скажет, что его команда трудится плохо. Я чувствую это и вижу, что парни устали. Но у нас впереди несколько выходных, а потом снова сбор. И гораздо важнее будет понять 29 февраля, насколько мы готовы. (Дмитрий Зеленов)
Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/