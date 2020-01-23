Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о конфликте Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, а также о реакции на него Георгия Джикии.

— Конфликт Джано и Мельгарехо в Петербурге — что это было?

— Это ненормально. Команда должна быть семьей — и я хочу, чтобы это видели даже со стороны. Почему говорю о семье — да потому что мы проводим друг с другом больше времени, чем со своими родными. Значит, и относиться друг к другу надо так же. Надо друг друга уважать. Во время матча с «Зенитом» я не видел ту ситуацию, потому что бы сосредоточен на другом. Но потом посмотрел видео и, мягко говоря, не был впечатлен.

— Как вы справляетесь с такими ситуациями?

— В первую очередь, разговариваю с игроками — чтобы понять правду каждого. Потом необходимо принять решение. Какое? Тут все зависит от ситуации. Можно оштрафовать, можно отправить во вторую команду. Но важно тщательно подумать, потому что каждое решение будет преследовать тебя годами. К примеру, отправляешь обоих в дубль. Но проходит время, и уже возникает конфликт с участием пяти футболистов. Что теперь — ссылку всем пятерым? Всегда надо быть дипломатом. Проявлять мудрость. И — советоваться. Есть капитан и вице-капитан — Джикия и Зобнин. Есть что-то вроде совета команды — туда входят опытные игроки. Мы выносим на обсуждение ситуацию, обсуждаем санкции — если до них доходит дело. Так рождается истина.

— Джикия — близкий друг Джано. Разве мог он быть объективным в подобной ситуации?

— Джикия — капитан «Спартака», он не капитан Джано. Понимаю, это не всегда просто. Но в футболе так бывает. Люди сходятся, становятся друзьями. Только во главе угла все равно стоит профессионализм. Джикия — профессионал. И в той ситуации тоже повел себя профессионально. Что касается расставания с Джано, то это, повторю — совместное и мирное решение. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско