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«Договорились в течение нескольких минут». Гендиректор «Рубина» рассказал, как оформлялся контракт Кварацхелии

17:43
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов опроверг информацию о том, что клуб заплатил три миллиона евро комиссионных агентам, чтобы заполучить полузащитника Хвичу Кварацхелию.

— Это неправда. Сколько именно мы заплатили? Оставим это в тайне, скажем так, — сказал Саймонов в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Я удивился, что Хвича еще не получил контракт в «Локомотиве». Он уже сыграл за них, о нем много говорили. Семин о нем как отзывался?

Я сразу сказал, что готов его взять. Мы договорились в течение нескольких минут. Очень быстро.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=7aKoKEOtHdw&feature=youtu.be&ab_channel=Nobel

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