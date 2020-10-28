«Договорились в течение нескольких минут». Гендиректор «Рубина» рассказал, как оформлялся контракт Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов опроверг информацию о том, что клуб заплатил три миллиона евро комиссионных агентам, чтобы заполучить полузащитника Хвичу Кварацхелию.

— Это неправда. Сколько именно мы заплатили? Оставим это в тайне, скажем так, — сказал Саймонов в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Я удивился, что Хвича еще не получил контракт в «Локомотиве». Он уже сыграл за них, о нем много говорили. Семин о нем как отзывался?

Я сразу сказал, что готов его взять. Мы договорились в течение нескольких минут. Очень быстро.