«Договорились в течение нескольких минут». Гендиректор «Рубина» рассказал, как оформлялся контракт Кварацхелии
17:43
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов опроверг информацию о том, что клуб заплатил три миллиона евро комиссионных агентам, чтобы заполучить полузащитника Хвичу Кварацхелию.
— Это неправда. Сколько именно мы заплатили? Оставим это в тайне, скажем так, — сказал Саймонов в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Я удивился, что Хвича еще не получил контракт в «Локомотиве». Он уже сыграл за них, о нем много говорили. Семин о нем как отзывался?
Я сразу сказал, что готов его взять. Мы договорились в течение нескольких минут. Очень быстро.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=7aKoKEOtHdw&feature=youtu.be&ab_channel=Nobel