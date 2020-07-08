«Добро пожаловать в Орел». У Селихова украли ботинки в поезде

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, как у него украли ботинки в поезде.

«Еду к бабушке. Уснул на верхней полке, — сказал голкипер на видео, которое он опубликовал в stories Instagram. — Когда осталось десять минут, спускаюсь с нее и понимаю, что у меня украли ботинки».

«Добро пожаловать в Орел!» — добавил вратарь в конце видео, после чего выругался.

26-летний Александр Селихов в текущем сезоне не выступал за «Спартак». В сентябре 2019 года он перенес операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия. В мае 2020 года вратарь вернулся к тренировкам.