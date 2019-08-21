Дмитрий Тарасов: «Мое воспитание в Миранчуках тоже чуть-чуть есть»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как поддерживал на первых порах сегодняшних лидеров железнодорожников Алексея и Антона Миранчуков.

— Выделю Миранчуков, как людей, которые с уважением относятся к традициям команды и особому статусу более опытных и возрастных игроков, — рассказал Тарасов в интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Они очень воспитанные по отношению к команде, cвоей работе и вообще по жизни. Первое время братья были очень скромными, а я подбадривал: «Давайте-давайте, не тушуйтесь!» и вот что имеем! Мое воспитание в Миранчуках тоже есть!