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Дмитрий Тарасов: «Мое воспитание в Миранчуках тоже чуть-чуть есть»

11:42
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как поддерживал на первых порах сегодняшних лидеров железнодорожников Алексея и Антона Миранчуков.

— Выделю Миранчуков, как людей, которые с уважением относятся к традициям команды и особому статусу более опытных и возрастных игроков, — рассказал Тарасов в интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Они очень воспитанные по отношению к команде, cвоей работе и вообще по жизни. Первое время братья были очень скромными, а я подбадривал: «Давайте-давайте, не тушуйтесь!» и вот что имеем! Мое воспитание в Миранчуках тоже есть!

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Mm3jR-9kkYo

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